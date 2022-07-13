سريلانكا.. إعلان الطوارئ ورئيس الوزراء يحكم والمتظاهرون يقتحمون "التلفزيون"

بعد ساعات على فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا خارج البلاد، أعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة، اليوم الأربعاء فيما قطع التلفزيون السريلانكي بثه بعد اقتحامه من قِبَل المتظاهرين.