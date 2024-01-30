في مواجهة روسيا.. أمريكا تزود أوكرانيا بقنبلة دقيقة جديدة بعيدة المدى

وتفصيلاً، ستتسلم أوكرانيا الدفعة الأولى من القنابل ذات القطر الصغير، التي يتم إطلاقها من الأرض. وهي سلاح جديد طويل المدى من صنع شركة بوينج، لا تملكه حتى الولايات المتحدة في مخزونها، وفقًا للمصادر الأمريكية.