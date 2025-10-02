ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 85 قتيلا منذ فجر الأربعاء

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر الطبية قولها إن "38 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و15 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، في مدينة غزة، و19 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و9 شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و4 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس".