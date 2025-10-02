ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 85 قتيلا منذ فجر الأربعاء

ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 85 قتيلا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر أمس الأربعاء وإن 53 من القتلى سقطوا في القصف على شمال القطاع فيما قتل 28 في وسطه و4 في الجنوب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر الطبية قولها إن "38 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و15 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، في مدينة غزة، و19 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و9 شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و4 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس".
وفي وقت سابق، الليلة، استشهد 9 مواطنين بينهم 7 نساء، وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي منزلا مكون من طابقين قرب أبراج القسطل، شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.