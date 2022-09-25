مجهولون يهاجمون السفارة الإيرانية في أثينا بزجاجة مولوتوف

وبعد ظهر يوم أمس السبت وفق الفرنسية، تجمع نحو 200 شخص في ميدان سينتاغما في وسط أثينا؛ احتجاجًا على "قمع" إيران للتظاهرات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلها شرطة الأخلاق.