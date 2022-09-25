مجهولون يهاجمون السفارة الإيرانية في أثينا بزجاجة مولوتوف

ألقى مجهولون زجاجة مولوتوف على سفارة إيران في أثينا مساء السبت، دون أن تتسبب بأضرار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية.
وقالت الوكالة اليونانية نقلًا عن الشرطة إنه "في حوالي الساعة 1:00 صباحًا (10:00 بتوقيت غرينتش مساء السبت)، ألقى شخصان على دراجة نارية ووجهاهما مُغطَّيَان زجاجة مولوتوف انفجرت على حائط السفارة".
وبعد ظهر يوم أمس السبت وفق الفرنسية، تجمع نحو 200 شخص في ميدان سينتاغما في وسط أثينا؛ احتجاجًا على "قمع" إيران للتظاهرات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلها شرطة الأخلاق.
وقصّت نساء إيرانيات شَعرهن؛ تضامنًا مع مهسا أميني، ورفعن لافتات تحمل شعار "قولوا اسمها!".