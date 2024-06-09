"التعاون الإسلامي" تهنئ باكستان والصومال على انتخابهما عضوين غير دائميْن بمجلس الأمن

هنّأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، جمهوريتيْ باكستان الإسلامية، والصومال الاتحادية؛ بمناسبة انتخابهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي لدورة 2025- 2026.
وأشار "طه"، إلى أن انتخاب الدولتين في وقت مفعم بالتحديات بالنسبة للسلم والأمن الدوليين؛ هو شهادة على الثقة الممنوحة لهما في الاضطلاع بمسؤوليتهما في مجلس الأمن.
وأعرب عن تمنياته لهما بالنجاح في مساعيهما النبيلة في خدمة المجتمع؛ تقديرًا للدور القيم الذي تضطلع به باكستان والصومال؛ بوصفهما عضوين في منظمة التعاون الإسلامي.