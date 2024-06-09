"التعاون الإسلامي" تهنئ باكستان والصومال على انتخابهما عضوين غير دائميْن بمجلس الأمن

هنّأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، جمهوريتيْ باكستان الإسلامية، والصومال الاتحادية؛ بمناسبة انتخابهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي لدورة 2025- 2026.