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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40988 شهيدًا

استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة 64 بجروح خلال الساعات الـ 24 الماضية
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40988 شهيدًا
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 339 على التوالي إلى 40988 شهيدًا، ونحو 94825 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة 64 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

الاحتلال الإسرائيلي
غزة

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