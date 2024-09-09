ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40988 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 339 على التوالي إلى 40988 شهيدًا، ونحو 94825 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.