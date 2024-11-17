الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي يتحمَّل مسؤولية مجازر الاحتلال

وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، وفق "وفا"، بتحرك دولي عاجل لوقفها فورًا ووقف حرب الإبادة والتهجير، وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية والأوامر الاحترازية، إذا ما أراد المجتمعُ الدولي الحفاظَ على ما تبقّى من مصداقية له.