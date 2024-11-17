الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي يتحمَّل مسؤولية مجازر الاحتلال

حمّلت وزارةُ الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ استمرار المجازر والتهجير والتجويع التي تواصل قواتُ الاحتلال الإسرائيلي ارتكابَها ضدّ أهالي قطاع غزة عامة، وفي شماله خصوصًا.
ولفتت إلى ما حدث مؤخرًا في بيت لاهيا ومدينة غزة وغيرهما، والتي غالبًا ما تخلّف العشرات من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام، في ظلّ التدمير الكامل لجميع مقومات الحياة، وسياسة التجويع الممنهجة التي تتّبعها الحكومة الإسرائيلية.
وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، وفق "وفا"، بتحرك دولي عاجل لوقفها فورًا ووقف حرب الإبادة والتهجير، وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية والأوامر الاحترازية، إذا ما أراد المجتمعُ الدولي الحفاظَ على ما تبقّى من مصداقية له.
وأكدت أن شعبنا ليس فقط ضحية للاحتلال، وإنما أيضًا ضحية لازدواجية المعايير الدولية والفشل الدولي العام في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.