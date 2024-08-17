أوامر النزوح لا تتوقف ولا مكان آمناً.. منشورات إسرائيلية تطالب بإخلاء "مغازي غزة"

وكان الاحتلال قد أصدر أوامر إخلاءٍ لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون، شملت الموجودين في بلوكات: 89، 36، 125، 127، 126، 2356 في حارات شرق دير البلح، والقرارة، والمواصي، والجلاء، ومدينة حمد، والنصر.