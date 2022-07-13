المستشار السابق لـ"ترامب" يعترف: أسهمت في التخطيط لانقلابات بدول أخرى

وفي تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" بعد جلسة استماع في الكونجرس حول هجوم السادس من يناير عام 2021 على مبنى الكونجرس، قال "بولتون": "إن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مؤهلاً بما يكفي لتنفيذ انقلاب مدبّر بعناية".