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المستشار السابق لـ"ترامب" يعترف: أسهمت في التخطيط لانقلابات بدول أخرى
"بولتون" اعتبر أن "دونالد" لم يكن مؤهلاً للتنفيذ
اعترف سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة والمستشار السابق للأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، أنه ساعد في التخطيط لمحاولات انقلاب في دول أخرى، بحسب ما أوردت "يورونيوز" اليوم (الأربعاء).
وفي تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" بعد جلسة استماع في الكونجرس حول هجوم السادس من يناير عام 2021 على مبنى الكونجرس، قال "بولتون": "إن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مؤهلاً بما يكفي لتنفيذ انقلاب مدبّر بعناية".
وأضاف: "باعتباري شخصاً أسهم في التخطيط لانقلاب- ليس هنا، ولكن في أماكن أخرى- فإن ذلك يتطلب عملًا كثيرًا، وهذا ما لم يفعله ترامب".
وعن محاولات الانقلاب التي كان يقصدها، قال المستشار السابق للأمن القومي في عهد "ترامب": "لن أخوض في التفاصيل"، ثم أشار إلى فنزويلا.