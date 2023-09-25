ليبيا.. حبس 16 مسؤولاً في تحقيقات النيابة بكارثة انهيار سدَي درنة

وسبق أن قدمت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في طرابلس تقريراً فنياً عن واقعة انهيار سدَي درنة وأبو منصور، مشيرة إلى أن السد الأكبر، وهو أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومتراً من درنة، به عيوب إنشائية مرصودة منذ تسعينيات القرن الماضي، متمثلة في هبوط بنحو متر كامل وتشققات، وكلها أسباب أدت إلى انهياره سريعاً.