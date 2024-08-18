الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة ويقترب أكثر من مدينة استراتيجية

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، سيطرته على قرية سفيريدونيفكا على مسافة نحو 15 كيلومترًا من مدينة بوكروفسك، المحور المهم في شرق أوكرانيا الذي تسعى منذ عدة أشهر للوصول إليه.