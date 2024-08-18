الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة ويقترب أكثر من مدينة استراتيجية

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، سيطرته على قرية سفيريدونيفكا على مسافة نحو 15 كيلومترًا من مدينة بوكروفسك، المحور المهم في شرق أوكرانيا الذي تسعى منذ عدة أشهر للوصول إليه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها "حررت بفضل تحركات كثيفة، قرية سفيريدونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكرانيا، مستخدمةً التسمية الروسية للقرية.
وأعلنت موسكو في الأيام الأخيرة سيطرتها على قرى عدة في هذا القطاع؛ حيث تحرز تقدمًا سريعًا منذ السيطرة على أوتشيريتيني بداية مايو الماضي.
ويؤشر هذا التقدم إلى الضغط المستمر على الجبهة الشرقية، رغم التقدم غير المسبوق للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية منذ السادس من أغسطس.
وإذا كانت الأنظار تتركز على هذا الهجوم، فإن المعارك مستمرة في حوض دونباس الأوكراني؛ حيث الأفضلية للجيش الروسي في مواجهة قوات أوكرانية أقل عددًا.
وتعد "بوكروفسك" واحدة من المعاقل الدفاعية الرئيسية لأوكرانيا ومركزًا لوجستيًا رئيسًا في منطقة دونيتسك الشرقية.
وتقع مدينة "بوكروفسك"، التي كان عدد سكانها قبل النزاع نحو 61 ألف نسمة، عند طريق مهمة تؤدي إلى المعقلين الأوكرانيين تشاسيف يار وكوستيانتنيفكا.
ودعت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة السكان إلى إخلاء منازلهم في ظل تقدم القوات الروسية.
وقال مسؤولون في مدينة بوكروفسك، في منشور على "تلغرام"، إن القوات الروسية "تتقدم بوتيرة سريعة. مع مرور كل يوم، يكون هناك وقت أقل لجمع المتعلقات الشخصية والمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.