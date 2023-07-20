بعد طرد السفيرة .. العراق يعلّق ترخيص شركة أريكسون السويدية للاتصالات

ووفق "روسيا اليوم"، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن الأخير "يوجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، ردًا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".