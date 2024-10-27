استئناف مفاوضات هدنة غزة .. ومصر تقترح وقف إطلاق النار لمدة يومين

وتقترح مصر وقفًا سريعًا وقصيرًا لإطلاق النار، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من إسرائيل أو "حماس" على مقترح مصر، لكنّ مسؤولاً فلسطينيًا مقربًا من جهود الوساطة قال لـ"رويترز": ”أتوقع أن تستمع حماس للعروض الجديدة، لكنها لا تزال مصممة على أن أي اتفاق يجب أن ينهي الحرب ويخرج القوات الإسرائيلية من غزة“.