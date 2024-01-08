بالفيديو.. إسرائيل تعلن عثورها على أكبر موقع لتصنيع الأسلحة بقطاع غزة

وتفصيلاً، قال جيش الاحتلال إنه إضافة إلى الصواريخ، تنتج الورش نسخًا أو تعديلات من الذخائر القياسية، مثل قذائف الهاون، ويتم ربطها من خلال فتحات تحت الأرض بشبكة أنفاق، تُستخدم لنقل الأسلحة إلى الوحدات القتالية في أنحاء قطاع غزة.