الحرب في غزة.. مؤشرات إيجابية بشأن "الهدنة"

قال الوسيط القطري إن حركة حماس أعطت “تأكيداً إيجابياً أولياً” بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة الذي “وافقت” عليه إسرائيل أيضاً، فيما المعارك مستعرّة في القطاع الفلسطيني المحاصر.. إلا أن مصدراً مطلعاً على المحادثات في غزة أكّد لوكالة فرانس برس “لا يوجد اتفاقٌ على إطار الاتفاق بعد، والفصائل لديها ملاحظاتٌ مهمة، والتصريح القطري فيه استعجالٌ وليس صحيحاً”.