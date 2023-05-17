الأمم المتحدة تحتاج لنحو 3 مليارات دولار لتوفير الاحتياجات الإنسانية في السودان

أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجا سنجام، اليوم (الأربعاء) أن خطة المنظمة الدولية للاستجابة الإنسانية في السودان تتطلب 2.56 مليار دولار لمساعدة المتضررين من الأزمة هناك، فيما تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحصول على مزيد من التمويل لمساعدة من اضطروا للفرار.
وقال "سنجام" في جنيف: "اليوم يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان في السودان، إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وهذا أعلى رقم نشهده على الإطلاق في البلاد"، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح أن الخطة، وهي نسخة من الخطة الإنسانية السنوية لعام 2023، لكنها خضعت للمراجعة، وُضِعَت لمساعدة 18 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات.
في السياق نفسه، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنها تسعى لجمع 472 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون شخص على مدى الأشهر الستة المقبلة؛ وذلك في سياق مناشدة مشتركة مع وكالة المساعدات.
وقال مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رؤوف مازو: "للأسف، نحتاج مرة أخرى إلى دعوة البلدان والأفراد إلى مساعدة الأبرياء الذين فقدوا كل شيء دون ذنب ارتكبوه".