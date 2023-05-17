الأمم المتحدة تحتاج لنحو 3 مليارات دولار لتوفير الاحتياجات الإنسانية في السودان

وقال "سنجام" في جنيف: "اليوم يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان في السودان، إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وهذا أعلى رقم نشهده على الإطلاق في البلاد"، وفقاً لـ"رويترز".