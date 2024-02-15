القبض على خلية حوثية متورطة في تهريب الأسلحة الإيرانية.. هذا ما اعترف به أفرادها

وقال إنه انتقل مرة أخرى إلى مدينة الحديدة بالتنسيق مع مليشيا الحوثي، وشارك مع مجموعة في نقل شحنة مخدرات من ميناء الصليف إلى السودان، وعند عودته إلى بلاده في الخوخة تم القبض عليه.