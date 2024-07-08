انقلاب على "بايدن".. 3 سيناريوهات تُواجه الرئيس الأمريكي بعد "الكارثة" والبديل جاهز!

الخيار الثالث: انقلاب على بايدن

هذا سيناريو يتعلق بإجبار بايدن على الانسحاب غير الطوعي، وهو سيناريو أقل منطقية. ولم يسبق أن حاول أي حزب ترشيح أحد غير المرشح الحاصل على أغلبية أصوات المندوبين، ولا يبدو أن هناك أي توجه في هذا الاتجاه بعد.