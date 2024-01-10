"الرئيس الصيني": مستقبل العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأمريكية

في خطوة قد تفتح الطريق أمام تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين؛ أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الأربعاء، أن الرئيس الصيني قال في رسالة ردًّا على صديقة قديمة من ولاية أيوا الأمريكية إن مستقبل ومصير هذا الكوكب أن تكون العلاقات الصينية الأمريكية أكثر استقرارًا وأن تكون أفضل.
وتدهورت العلاقات بين البلدين في السنوات القليلة الماضية بسبب حرب تجارية وعدد كبير من القضايا الأخرى، من بينها قضية منشأ وباء، لكن محادثات "شي" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو في نوفمبر؛ حسّنت من وضع الاتصالات بين الجانبين؛ فيما لا يزال التوتر قائمًا بينهما بسبب تايوان التي تدّعي الصين أنها جزء من أراضيها.
وقال "شي" لسارة لاند التي الْتقى بها لأول مرة في مايو 1985: "الصين والولايات المتحدة هما أكبر الدول النامية والمتقدمة في العالم، واتفاقهما ضروري".
وفي العام الماضي وفق "سكاي نيوز عربية"، أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث أن 83% من المشاركين في الولايات المتحدة لديهم رأي سلبي تجاه الصين.
وقال المركز البحثي الأمريكي إنه عندما طلب منهم تسمية الدولة التي تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة، اعتبر الأمريكيون الصين تهديدًا اقتصاديًّا وللأمن القومي.