"الرئيس الصيني": مستقبل العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأمريكية

وتدهورت العلاقات بين البلدين في السنوات القليلة الماضية بسبب حرب تجارية وعدد كبير من القضايا الأخرى، من بينها قضية منشأ وباء، لكن محادثات "شي" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو في نوفمبر؛ حسّنت من وضع الاتصالات بين الجانبين؛ فيما لا يزال التوتر قائمًا بينهما بسبب تايوان التي تدّعي الصين أنها جزء من أراضيها.