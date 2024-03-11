"ينتظر الحصول على صفقة جيدة بثمن بخس".. لماذا يفضل "بوتين" فوز "ترامب" بالرئاسة الأميركية؟

لا يشكّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نجاحه في الاستحقاق الرئاسي المقبل بعد أيام، لكن الانتخابات التي يترقب نتائجها باهتمام ومن شأنها التأثير حتماً على سياسته هي تلك، التي ستحصل بعد ثمانية أشهر في الولايات المتحدة، حيث يردد "بوتين" في العلن، أنه يفضّل الرئيس جو بايدن على سلفه والطامح بخلافته دونالد ترامب، لكن مراقبين يرون أن "بوتين" يعني العكس تمامًا، آملاً أن يمنح خياره هذا دفعاً قوياً للمرشح الجمهوري، فلماذا يفضل "بوتين" انتصار "ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأميركية؟
وسبق لـ"ترامب" أن أبدى إعجابه بـ"بوتين"، وصبّ جام غضبه على حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتباهى بقدرته على إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي غزتها روسيا قبل عامين، في يوم واحد، ويعرقل أنصار "ترامب" في الكونغرس، الذين يستحضرون نزاعاً غير ذي صلة بالهجرة، إقرار مساعدة عسكرية بقيمة نحو ستين مليار دولار لصالح أوكرانيا التي تنفد ذخيرة قواتها في ساحة القتال.
ويرجّح ليون آرون الباحث في "أميركان إنتربرايز انستيتيوت"، المعهد المتخصص في دراسة العلاقات الأميركية الروسية، أن ينتظر "بوتين" الانتخابات الأميركية قبل أن يقدم على أي تحرّك جديد، عسكرياً أو دبلوماسياً، بشأن أوكرانيا، قائلاً: "لا أتوقع أي محاولة روسية على غرار شنّ هجوم كبير في أوكرانيا، من شأنه أن يكلفهم عدة مئات الآلاف من الرجال. والسبب هو أن بوتين ينتظر الحصول على صفقة جيدة بثمن بخس".
ولا يستبعد "آرون" أن يمنع "ترامب" في حال فوزه بولاية جديدة، إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وستكون علامة الاستفهام الوحيدة حينها إلى أي مدى سيتم دفع أوروبا إلى زيادة دعمها لكييف.
وعلى الصعيد السياسي، ترى شخصيات بينها السيناتور جي. دي. فانس، والمسؤول في "البنتاغون" في عهد "ترامب"، إلبريدج كولبي، أن روسيا وأوكرانيا تصرفان الانتباه عن تهديد أكثر إلحاحاً تمثله الصين، فيما أشار السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا جون هيربست، الذي يشغل حالياً منصب مدير مركز أوراسيا في "أتلانتيك كاونسيل" إلى أن مجموعة صغيرة داخل الحزب الجمهوري هي التي دعمت "بوتين" في نهاية المطاف.