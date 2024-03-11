"ينتظر الحصول على صفقة جيدة بثمن بخس".. لماذا يفضل "بوتين" فوز "ترامب" بالرئاسة الأميركية؟

لا يشكّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نجاحه في الاستحقاق الرئاسي المقبل بعد أيام، لكن الانتخابات التي يترقب نتائجها باهتمام ومن شأنها التأثير حتماً على سياسته هي تلك، التي ستحصل بعد ثمانية أشهر في الولايات المتحدة، حيث يردد "بوتين" في العلن، أنه يفضّل الرئيس جو بايدن على سلفه والطامح بخلافته دونالد ترامب، لكن مراقبين يرون أن "بوتين" يعني العكس تمامًا، آملاً أن يمنح خياره هذا دفعاً قوياً للمرشح الجمهوري، فلماذا يفضل "بوتين" انتصار "ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأميركية؟