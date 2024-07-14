"حماس" تنفي وقف المفاوضات وتتهم حكومة نتنياهو بتصعيد العدوان

جاء هذا التصريح بعد أن أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن قيادي كبير في "حماس" لم تذكر هويته، بأن الحركة قررت وقف مفاوضات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، منددةً بعدم جدية الاحتلال وارتكاب المجازر بحق المدنيين.