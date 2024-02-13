أسامة حمدان: "لا يزال مجرم الحرب نتنياهو مصراً على مواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة"

ونوّه إلى أن "الحركة اطلعت على رد الاحتلال على اقتراح باريس الذي شارك فيه ممثلوه ووافقوا عليه، ونرى أنَ ردَ الاحتلال فيه تراجعٌ عن مقترح باريس نفسه، ويضع شروطاً وعقبات لا تساعد على التوصل لاتفاقٍ يحقق وقف العدوان على شعبنا".