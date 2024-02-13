أسامة حمدان: "لا يزال مجرم الحرب نتنياهو مصراً على مواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة"

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان؛ إن "حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بشراكة أمريكية وبعض الدول الغربية تتواصل بكل وحشية في اليوم 129".
واشار إلى أن "آخر محطاتها المجازر في مدينة رفح التي أدّت إلى ارتقاء عشرات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء".
وأفاد بأن "مجرم الحرب نتنياهو يتوعّد بملاحقة المدنيين إلى مدينة رفح، التي بلغ عدد مَن فيها قرابة 1.4 مليون، بعد أن تحوّلت إلى مركز نزوحٍ هائلٍ من مختلف مناطق قطاع غزة، رغم ادّعاء الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية أنَّ رفح منطقة آمنة".
ولفت حمدان؛ في مؤتمر صحافي عقده الإثنين، إلى أن "استمرار هذه الحرب النازية يضع كل المشاركين والداعمين لها وكل المتخاذلين والصامتين والمتقاعسين عن إدانتها وتجريمها ووقفها، أمام مسؤولية سياسية وإنسانية وأخلاقية تاريخية".
وأوضح أن الحركة الإسلامية "نخوض محادثات صعبة في مسارات متعدّدة، ونتعاطى بكل مسؤولية مع كل المبادرات والمساعي، التي تلبّي طموحات وتطلّعات أهلنا في قطاع غزَّة، من أجل وقف العدوان، وإنهاء الحصار، وتحقيق الإغاثة والإعمار وتحرير الأسرى في سجون العدو".
ونوّه إلى أن "الحركة اطلعت على رد الاحتلال على اقتراح باريس الذي شارك فيه ممثلوه ووافقوا عليه، ونرى أنَ ردَ الاحتلال فيه تراجعٌ عن مقترح باريس نفسه، ويضع شروطاً وعقبات لا تساعد على التوصل لاتفاقٍ يحقق وقف العدوان على شعبنا".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حصاره لمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وينشر قناصته حوله، مستهدفاً المرضى والطواقم الطبية في جريمة حرب مستمرة.. وتتجسّد هذه الجريمة في استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الطبي المتبقي، على غرار ما حدث في مستشفيات شمال قطاع غزة".