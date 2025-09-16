بعد موافقة أميركية.. إسرائيل تشن غارات كثيفة ليلاً على مدينة غزة

في تصريح صادم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، أن "غزة تحترق"، مشيراً إلى حملة قصف جوي كثيفة استهدفت قلب مدينة غزة ليلاً، مما أثار مخاوف من تصعيد يهدد حياة آلاف المدنيين، وتزامن إعلان كاتس أثناء استعداد الوزير الأمريكي للخارجية ماركو روبيو لزيارة قطر، حيث ألمح إلى بدء عملية عسكرية مكثفة، معتبراً أن "النافذة الزمنية للتفاوض تضيق إلى أيام"، مما يعكس دعماً أمريكياً ضمنياً يُفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، حيث يُسقط القتال أرواحاً يومياً ويُشعل جدلاً دولياً حول مصير السلام.