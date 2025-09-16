بعد موافقة أميركية.. إسرائيل تشن غارات كثيفة ليلاً على مدينة غزة

في تصريح صادم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، أن "غزة تحترق"، مشيراً إلى حملة قصف جوي كثيفة استهدفت قلب مدينة غزة ليلاً، مما أثار مخاوف من تصعيد يهدد حياة آلاف المدنيين، وتزامن إعلان كاتس أثناء استعداد الوزير الأمريكي للخارجية ماركو روبيو لزيارة قطر، حيث ألمح إلى بدء عملية عسكرية مكثفة، معتبراً أن "النافذة الزمنية للتفاوض تضيق إلى أيام"، مما يعكس دعماً أمريكياً ضمنياً يُفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، حيث يُسقط القتال أرواحاً يومياً ويُشعل جدلاً دولياً حول مصير السلام.
وشهدت مدينة غزة، أكبر تجمع سكاني في القطاع، ليلاً من الرعب مع غارات إسرائيلية أصابت أحياءاً غربية، مما أدى إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 90 آخرين، وفقاً لتقارير مستشفى الشفاء، ووصف سكان مثل رضوان حيدر الليلة بأنها ثقيلة، حيث هزت الانفجارات جدران الملاجئ المؤقتة، وأجبرت آلافاً على الفرار جنوباً عبر الطريق الساحلي، حاملين حفنة من الممتلكات، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
وفي سياق يُبرز التواطؤ الاستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن، أفصح روبيو أثناء مغادرته إسرائيل عن "بدء العمليات"، محذراً من أن "الأشهر لم تعد متاحة، بل أيام أو أسابيع"، وذكر أن الخيار الأمثل هو "تسوية تفاوضية"، لكنه أقر بضرورة "نزع أنياب حماس"، مشيراً إلى أن "الحرب المطولة أسوأ من الحرب نفسها"، وهذا الدعم الأمريكي، الذي يشمل تمويل العمليات العسكرية، يُثير انتقادات من دول عربية وإسلامية ودولية.
ومع تزايد الضحايا، يُحذر مراقبون من كارثة إنسانية وشيكة؛ فالقصف الكثيف يُهدد المدنيين، الذين يشكلون نصف القتلى حسب وزارة الصحة في غزة، بينما يُفاقم نقص الملاجئ والمساعدات الوضع، وفي حادثة مؤلمة، أسفر اندفاع حشد في موقع مساعدات مدعوم إسرائيلياً عن مقتل 20 فلسطينياً، مما يُبرز هشاشة الجهود الإغاثية.
ويصر كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وروبيو على أن الطريق الوحيد للإنهاء هو القضاء على حماس وإطلاق الـ48 رهينة المتبقين، معظمهم أحياء (حوالي 20)، متجاهلين الدعوات لوقف إطلاق نار مؤقت، وفي المقابل، تشترط حماس إطلاق أسرى فلسطينيين، وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً، في ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال: هل ستُغلق واشنطن عينيها عن المخاطر المدنية، أم ستُسرع التفاوض قبل أن تبتلع النار غزة كلها؟