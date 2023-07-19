مشروع قانون يتيح للحرس الوطني الروسي حيازة أسلحة ثقيلة من ترسانة "فاغنر"

وتأسس الحرس الوطني الروسي في 2016 ليحل مكان الشرطة في الحفاظ على النظام العام، وشهد منذ ذلك الحين منعطفًا قتاليًا بعد أن شارك بشكل ملحوظ في الهجمات الأولى في بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.