"عون": إسرائيل تقصف بلدات جنوب لبنان بذخائر محرمة دوليًّا

وأضاف: "يواجه لبنان تحديات جسيمة على مختلف الصعد، تنعكس سلبًا على مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسة العسكرية، التي تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحساسة في ظل التجاذبات السياسية، في حينِ تقتضي المصلحة الوطنية العليا عدم المساس بها، وضمان استمراريتها وتماسكها والحفاظ على معنويات عسكرييها".