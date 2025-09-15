أمير قطر: لن نكتفي بالقمة الطارئة ويجب اتخاذ خطوات ملموسة ضد غطرسة الاحتلال الإسرائيلي

وتابع سموه أن بلاده، التي تبعد آلاف الأميال عن المكان الذي انطلقت منه الطائرات المعتدية، هي دولة وساطة تبذل منذ عامين جهودًا مضنية من أجل التوصل إلى تسوية توقف الحرب القاتلة المدمرة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تحولت منذ مدة إلى حرب إبادة. وقد أنجزت الوساطة فعلًا بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية تحرير (135) من الرهائن في مقابل هدنتين في عامي 2023 و2025، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، لكن إسرائيل واصلت الحرب.