تصعيد خطير.. حزب الله يقصف قلب إسرائيل والاحتلال يرد بالقصف الفسفوري

تصاعدت حدة التوتر بين حزب الله وإسرائيل، حيث أعلن حزب الله استهدافه قاعدة "رامات ديفيد" الجوية جنوب شرقي حيفا وقاعدة استخبارات عسكرية قرب تل أبيب عبر مسيرات انقضاضية، مؤكداً دقة إصابة الأهداف.
جاء ذلك بالتزامن مع قصف فسفوري إسرائيلي استهدف بلدتي مجدل زون والقليلة جنوب لبنان، وسط تقارير عن مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بمسيّرة جنوب لبنان بحسب ما ذكرته العربية نت.
كما شهدت الساعات الماضية سقوط عشرات المقذوفات على مناطق شمال ووسط إسرائيل، فيما ردت إسرائيل بغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور، دمرت مبنى سكنياً بالكامل وأوقعت إصابات، وسط غياب تحذيرات مسبقة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس مع زيارة موفد أمريكي إلى بيروت لبحث التهدئة ووقف إطلاق النار.