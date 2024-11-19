تصعيد خطير.. حزب الله يقصف قلب إسرائيل والاحتلال يرد بالقصف الفسفوري

كما شهدت الساعات الماضية سقوط عشرات المقذوفات على مناطق شمال ووسط إسرائيل، فيما ردت إسرائيل بغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور، دمرت مبنى سكنياً بالكامل وأوقعت إصابات، وسط غياب تحذيرات مسبقة.