"بنيران صديقة والحقيقة أنها قذائف دبابة".. إسرائيل تعترف بمقتل جنديين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الثلاثاء"، أن اثنين من جنوده سقطا في وسط قطاع غزة، الأحد الماضي، بنيران صديقة.
وأوضح الجيش في بيان أن التحقيق الذي أجراه خلص إلى أن هذا الحادث وقع بعدما أصيبت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي بقنبلة على جانب الطريق بالقرب من المستشفى التركي؛ ليتم بعدها بفترة وجيزة إطلاق قذائف هاون وصواريخ مضادّة للدبابات في اتجاه القوات الإسرائيلية في المنطقة.
وأضاف: أنه في سياق تبادل إطلاق النار مع مقاتلي "حماس"، خرجت دبابة من معسكرها وقصفت أحد المباني في المنطقة؛ حيث كان يتموقع عدد من القوات الإسرائيلية؛ ما تسبب في سقوط اثنين منهم.