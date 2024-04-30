"بنيران صديقة والحقيقة أنها قذائف دبابة".. إسرائيل تعترف بمقتل جنديين في غزة

وأوضح الجيش في بيان أن التحقيق الذي أجراه خلص إلى أن هذا الحادث وقع بعدما أصيبت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي بقنبلة على جانب الطريق بالقرب من المستشفى التركي؛ ليتم بعدها بفترة وجيزة إطلاق قذائف هاون وصواريخ مضادّة للدبابات في اتجاه القوات الإسرائيلية في المنطقة.