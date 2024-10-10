استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة

استشهد ثمانية فلسطينيين وأُصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على منزلين شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
في سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي، في ظل الحصار المحكم الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات، وتدمير سائر الطرق والبنية التحتية.