استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة

في سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي، في ظل الحصار المحكم الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات، وتدمير سائر الطرق والبنية التحتية.