"ويليام بيرنز": بوتين لا يزال يسعى ربما للثأر من زعيم فاغنر

قال مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي أيه)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ يحاول أن يكسب الوقت، ليرى كيف سيتعامل مع يفغيني بريغوجين.
وأضاف ويليام بيرنز؛ قائلاً إن التمرد الذي قاده رئيس مجموعة فاغنر منذ شهر، أظهر ضعفاً كبيراً في نظام القوة الذي بناه بوتين.
وقال بيرنز؛ يوم الخميس في منتدى "آسبن" حول الأمن، إن الزعيم الروسي، لا يزال يسعى ربما للثأر من بريغوجين.
وتابع بيرنز؛ قائلاً: "إن ما نراه هو رقصة معقدة جداً".
وعند سؤاله حول فيديو نُشر أخيراً وأظهر رئيس مجموعة فاغنر في بيلاروسيا، قال بيرنز إن بريغوجين تجوَّل، لكنه كان أخيراً في مينسك عاصمة بيلاروسيا، وكذلك في روسيا.