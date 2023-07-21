"ويليام بيرنز": بوتين لا يزال يسعى ربما للثأر من زعيم فاغنر

وعند سؤاله حول فيديو نُشر أخيراً وأظهر رئيس مجموعة فاغنر في بيلاروسيا، قال بيرنز إن بريغوجين تجوَّل، لكنه كان أخيراً في مينسك عاصمة بيلاروسيا، وكذلك في روسيا.