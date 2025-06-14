ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة الهندية إلى 279 وفاة

وأوضحت السلطات أن الطائرة من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر" تحطمت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها، حيث أصدرت نداء استغاثة قبل سقوطها خارج المطار، وأُعلن العثور على أحد الصندوقين الأسودين، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد أسباب الحادث.