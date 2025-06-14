ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة الهندية إلى 279 وفاة

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد باتجاه لندن، إلى 279 وفاة اليوم السبت.
وأوضحت السلطات أن الطائرة من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر" تحطمت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها، حيث أصدرت نداء استغاثة قبل سقوطها خارج المطار، وأُعلن العثور على أحد الصندوقين الأسودين، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد أسباب الحادث.
وبحسب الشركة المشغلة، كانت الطائرة تقل 242 شخصاً، من بينهم 230 راكباً، وقد نجا شخص واحد فقط من الحادث.
وأشار وزير الداخلية الهندي إلى أنه سيتم الإعلان عن العدد الرسمي للضحايا فور انتهاء فحوصات الحمض النووي.