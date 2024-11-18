"بوريل": 70 % من الضحايا بغزة نساء وأطفال ولا بد من حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية

وقال "بوريل"؛ إنه "لا يمكن للاتحاد أن يشكّل قوة إذا استغرق اتخاذه للقرارات أسابيع وشهوراً"، معتبراً أنه "لا توجد كلماتٌ لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط، والعبارات فقدت معناها".