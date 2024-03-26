محكمة بريطانية تسمح لمؤسس "ويكيليكس" بالاستئناف على حكم تسليمه لأمريكا

وتغيّب "أسانج" في 21 فبراير الماضي؛ لأسباب صحية عن جلسة تنظر فيها المحكمة العليا في لندن في الطعن الأخير المقدم من قبله ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة، التي تسعى لمحاكمته بتهم تتعلق بنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية.