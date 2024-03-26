محكمة بريطانية تسمح لمؤسس "ويكيليكس" بالاستئناف على حكم تسليمه لأمريكا

قررت محكمة بريطانية، اليوم (الثلاثاء)، أنه لا يمكن تسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج على الفور إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات التجسس.
وذكر قاضيان في المحكمة العليا، أنهما سيمنحان "أسانج" استئنافاً جديداً ما لم تقدم السلطات الأمريكية مزيداً من الضمانات بشأن ما سيحدث له.
ويعني الحكم أن الملحمة القانونية المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن ستتواصل، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
وأُرجئت القضية إلى 20 مايو المقبل.
وتغيّب "أسانج" في 21 فبراير الماضي؛ لأسباب صحية عن جلسة تنظر فيها المحكمة العليا في لندن في الطعن الأخير المقدم من قبله ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة، التي تسعى لمحاكمته بتهم تتعلق بنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية.