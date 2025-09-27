"نتنياهو التحدي الأكبر لاتفاق السلام".. هل ينجح "ترامب" في إنهاء حرب غزة؟

في تطور مهم، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام دائم في غزة، معلناً أمس أن الأمور "تبدو وكأن لدينا صفقة"، ويندرج هذا التصريح في سياق الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين، التي أودت بحياة آلاف المدنيين وأدت إلى أزمة إنسانية عميقة، حيث يعاني السكان من الدمار والحصار.