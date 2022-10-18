رغم نفي روسيا.. مسؤولون أميركيون: كييف قُصفت بمسيرات إيرانية

وخلال لقائه صحفيين في إفادة يومية أكد "باتيل" تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الخطوات، غير أنه لفت إلى أن واشنطن فرضت بالفعل عقوبات وقيودًا على صادرات البلدَيْن.