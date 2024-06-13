طائرات عسكرية لنقل الجثامين.. أمير الكويت يأمر بصرف مبالغ لأسر المتوفين في حريق "المنقف"

وتمكنت الأجهزة الحكومية من التعرف على هويات 48 شخص توفوا في الحريق من بينهم 45 من الجنسية الهندية و3 من الجنسية الفلبينية، ويجري استكمال التعرف على شخص آخر من المتوفين.