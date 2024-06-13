طائرات عسكرية لنقل الجثامين.. أمير الكويت يأمر بصرف مبالغ لأسر المتوفين في حريق "المنقف"

أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، الخميس، أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أمر بصرف مبالغ لأسر المتوفين في حادث حريق عمارة المنقف.
وأضاف اليوسف الصباح أن أمير الكويت قد أمر بتجهيز طائرات عسكرية لنقل الجثامين لبلدانها.
وصرح وزير الداخلية الذي كان يقود حملة تفتيشية على العقارات المخالفة بصحبة عدد من مسؤولي أجهزة حكومية مختلفة، بأن وزيرة الأشغال الكويتية قد وعدت بإنجاز تشريع جديد يجيز للأجهزة الحكومية إزالة المخالفات فوراً دون إنذار.
وأكد الوزير الكويتي، وفق "سكاي نيوز عربية" أنه تم قطع التيار الكهربائي عن عقارات مخالفة.
وكان حريق قد اندلع في مبنى يسكن فيه عمال في مدينة المنقف جنوبي الكويت في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء.
وتمكنت الأجهزة الحكومية من التعرف على هويات 48 شخص توفوا في الحريق من بينهم 45 من الجنسية الهندية و3 من الجنسية الفلبينية، ويجري استكمال التعرف على شخص آخر من المتوفين.
ووجّه أمير الكويت، المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه؛ حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلًا.