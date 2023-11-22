رسمياً.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادلاً محدوداً للأسرى

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مقربة، تفاصيل التهدئة في قطاع غزة، حيث تضمنت هدنة 5 أيام قابلة للتمديد وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.