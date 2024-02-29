واشنطن: إطلاق النار على الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات في غزة حادث خطير

وصف البيت الأبيض، إطلاق النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في مدينة غزة بالحادث الخطير.
وأوضح متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان، أن واشنطن تبحث في تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة.
وقال المتحدث: "نبلغ تعازينا لفقدان أرواح الأبرياء ونقر بالوضع الإنساني السيئ في غزة، حيث يحاول الفلسطينيون الأبرياء إطعام أسرهم"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "هذا يسلط الضوء على أهمية توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتواصلها، بما في ذلك من خلال وقف مؤقت محتمل لإطلاق النار".