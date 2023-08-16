دعوات دولية إلى حل سلمي في النيجر قبل اجتماع عسكري لدول غرب إفريقيا

وكان من المقرر أن يعقد رؤساء الأركان اجتماعهم في أكرا في أغسطس، لكنه أُرجئ "لأسباب فنية". وستستضيفه العاصمة الغانية، الخميس والجمعة 17 و18 منه، وفق ما أفاد به مصدر عسكري إقليمي ومصدر في "إكواس" لفرانس برس.