نشوب حريق قرب مستوطنة شاكيد إثر سقوط صاروخ أطلق من جنين

وأمس الاثنين، أكّد الجيش الإسرائيلي أنه تمت محاولة إطلاق صاروخين من جنين باتجاه مستوطنة "شكيد" القريبة من الجدار الفاصل. وقال متحدث باسم الجيش: إنه بعد مسح المنطقة عُثر على منصتي صاروخين وبقايا لهما، في منطقة قرب المستوطنة، مشيرًا إلى أنه تم نقل ما عثر عليه للفحص للتأكد من عدم احتوائها على متفجرات.