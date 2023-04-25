الخارجية العُمانية تؤكد: سفارة السلطنة في الخرطوم آمنة وسليمة

وأشار البيان إلى "إطلاق الأعيرة النارية على السفارة الهندية بمنطقة العمارات شارع 1، إلى جانب بلاغات متعددة من سفارات كوريا، سويسرا، روسيا، إثيوبيا، اليمن، سوريا، المغرب، إسبانيا بتمركزات لقوات المليشيا المتمردة بالقرب من مقرات هذه البعثات وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية".