الخارجية العُمانية تؤكد: سفارة السلطنة في الخرطوم آمنة وسليمة

أعلنت وزارة الخارجية العُمانية سفارة السلطنة في الخرطوم آمنة وسليمة.
وكان الجيش السوداني قد ذكر في بيان الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع "احتلت سفارة" دولة عربية، كاشفًا عن وقوع تعديات على عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخرطوم.
وقالت قيادة الجيش في بيان: استمرت خروقات الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية أمريكية لمدة 3 أيام، وتلقينا بلاغًا من سفارة سلطنة عمان باحتلال المتمردين لمقر السفارة بالكامل وسرقة عربة تتبع للبعثة".
وأشار البيان إلى "إطلاق الأعيرة النارية على السفارة الهندية بمنطقة العمارات شارع 1، إلى جانب بلاغات متعددة من سفارات كوريا، سويسرا، روسيا، إثيوبيا، اليمن، سوريا، المغرب، إسبانيا بتمركزات لقوات المليشيا المتمردة بالقرب من مقرات هذه البعثات وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية".