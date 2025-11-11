الشرع: رفع العقوبات يمنح سوريا فرصة التعافي والاستقرار

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، أن رفع العقوبات عن سوريا يعد خطوة ضرورية لمنح البلاد فرصة حقيقية للتعافي بعد عقود من الحرب، مشيرًا إلى وجود توافق في المواقف مع الإدارة الأميركية حول أهمية استقرار سوريا ووحدتها الإقليمية.
وفي تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، أوضح الشرع أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم استقرار سوريا، لافتًا إلى أن غالبية أعضاء الكونغرس الذين التقى بهم يؤيدون رفع العقوبات كشرط أساسي لإعادة بناء الاقتصاد والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
من جهته، قال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "استقرار سوريا ونجاحها أمر بالغ الأهمية لجميع دول المنطقة. ناقشت مع الرئيس الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط، وهو من أبرز الداعمين له. وأتطلع إلى لقائه مجددًا".
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء أن المباحثات بين الجانبين شملت تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وعدد من المسؤولين من الجانبين.