الشرع: رفع العقوبات يمنح سوريا فرصة التعافي والاستقرار

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، أن رفع العقوبات عن سوريا يعد خطوة ضرورية لمنح البلاد فرصة حقيقية للتعافي بعد عقود من الحرب، مشيرًا إلى وجود توافق في المواقف مع الإدارة الأميركية حول أهمية استقرار سوريا ووحدتها الإقليمية.