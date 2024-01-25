المعارك تحتدم قرب مستشفيات خان يونس.. ونازحون: "لا يوجد شيء نأكله"

اقتربت المعارك العنيفة من المستشفيات في مدينة خان يونس بقطاع غزة الأربعاء، بعد أن قالت إسرائيل إنها كثّفت هجومها على المدينة التي تتركز فيها المواجهة مع حركة حماس.