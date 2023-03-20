صورة تجبر الأردن على استدعاء السفير الإسرائيلي وتعلن احتجاجها الرسمي

بعد أن اعتلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش منصة موجود عليها ما تسـمى "خارطة أرض إسرائيل" مع ضم الأردن، لإلقاء كلمة له في باريس، تحرك الأردن الرسمي احتجاجاً على استفزاز الوزير للأردن شعباً وحكومة، وفقاً للعربية نت.