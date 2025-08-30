قتيل و11 إصابة في كمين لكتائب القسام ضد الجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها نصبت كمينًا لقوات الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين وفقدان أربعة جنود، وفق ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.
ونشرت الكتائب عبر قناتها في "تلغرام" صورة تحمل عبارة "نذكر من ينسى.. الموت أو الأسر"، مؤكدة أن مقاتليها في حالة استنفار وجهوزية عالية لمواجهة القوات الإسرائيلية.
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أحداث أمنية متفرقة شرق غزة مساء الجمعة، مشيرة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن خسائر في صفوف الجيش ووصفتها بـ"الاستثنائية".
كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن مدينة غزة أُخرجت من نطاق الهدنة التكتيكية وأصبحت "منطقة قتال خطيرة"، مؤكداً بدء العمليات التمهيدية للهجوم البري على المدينة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر الأسبوع الماضي خطة جديدة لعملياته العسكرية، تركز على مدينة غزة بهدف "القضاء على حماس"، مع التأكيد أن تحرير المختطفين الإسرائيليين يظل "أولوية قصوى".
وتزامن ذلك مع تصاعد القصف شمالي وجنوبي القطاع وازدياد حجم الدمار في الأحياء السكنية، بحسب "روسيا اليوم" ووكالات أخرى.