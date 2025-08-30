قتيل و11 إصابة في كمين لكتائب القسام ضد الجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها نصبت كمينًا لقوات الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين وفقدان أربعة جنود، وفق ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.