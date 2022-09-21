وُجِدَت مُعَلّقة.. شرطة الاحتلال تعثر على جثة منفذ الهجوم القاتل بتل أبيب

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، العثور على جثة موسى صرصور، الذي نفذ هجومًا قاتلًا على امرأة مُسِنّة في تل أبيب أمس.
وذكرت الشرطة أنها عثرت في ساعات مبكرة من صباح اليوم على جثة رجل عند تقاطع طرق بين شارعي بار كوخيا وديزنغوف في تل أبيب، وأظهر الفحص الأولي أنها تعود للمنفذ، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت أن أحد المارة أبلغ الشرطة بوجود الجثة، وهو صرّح لاحقًا لوسائل الإعلام أنها كانت مُعلّقة.
وبيّنت أن المنفذ يدعى موسى صرصور (28 عامًا) من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة ويعمل في البناء داخل "إسرائيل" بموجب تصريح عمل.
وقُتِلت امرأة في الرابعة والثمانين لم يُكشف عن هويتها أمس في هجوم بمدينة حولون على بعد بضعة كيلومترات من تل أبيب.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن المرأة تعرّضت للضرب على رأسها بآلة حادّة، وهي في الشارع مما أدى إلى مقتلها، وأن جدالًا كلاميًا دار بين المنفذ والمرأة قبل أن يبدأ بضربها.