وُجِدَت مُعَلّقة.. شرطة الاحتلال تعثر على جثة منفذ الهجوم القاتل بتل أبيب

وذكرت الشرطة أنها عثرت في ساعات مبكرة من صباح اليوم على جثة رجل عند تقاطع طرق بين شارعي بار كوخيا وديزنغوف في تل أبيب، وأظهر الفحص الأولي أنها تعود للمنفذ، وفقًا لـ"فرانس برس".