بعد قرن من الزمان.. "ترامب" يصنع التاريخ كثاني رئيس يفوز بفترتين غير متتاليتين

تاريخيًا، كان الرئيس جروفر كليفلاند هو الوحيد الذي فاز بفترتين رئاسيتين غير متتاليتين، حيث شغل منصب رئيس الولايات المتحدة في فترتين منفصلتين:" من 1885 إلى 1889 ثم من 1893 إلى 1897"، ولكن مع فوز ترامب في 2024، دخل التاريخ السياسي الأمريكي مرة أخرى من خلال هذا الإنجاز غير المسبوق.