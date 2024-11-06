بعد قرن من الزمان.. "ترامب" يصنع التاريخ كثاني رئيس يفوز بفترتين غير متتاليتين

أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يفوز بفترتين غير متتاليتين، بعد أن خسر في الانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام جو بايدن، عاد ترامب ليحقق فوزًا ساحقًا في انتخابات 2024، ليكمل فترة رئاسته الثانية التي تمتد من 2025 إلى 2029.
تاريخيًا، كان الرئيس جروفر كليفلاند هو الوحيد الذي فاز بفترتين رئاسيتين غير متتاليتين، حيث شغل منصب رئيس الولايات المتحدة في فترتين منفصلتين:" من 1885 إلى 1889 ثم من 1893 إلى 1897"، ولكن مع فوز ترامب في 2024، دخل التاريخ السياسي الأمريكي مرة أخرى من خلال هذا الإنجاز غير المسبوق.
فوز "ترامب" في 2024 جاء بعد معركة انتخابية قوية، واعتمد على قاعدة دعم قوية من مؤيديه، الذين كانوا متحمسين لعودته إلى البيت الأبيض، وسط التحديات السياسية والاقتصادية، حيث قدم ترامب نفسه كبديل لمستقبل مختلف، مع تعزيز مواقفه بشأن السياسة الداخلية والخارجية.
من جهة أخرى، كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بين قطبين رئيسيين بين من يرون ترامب رمزًا للثورة السياسية ضد ما يسمونه "النظام التقليدي"، وبين من يرونه تهديدًا للاستقرار الديمقراطي.