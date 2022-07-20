في هجوم لـ "داعش".. مقتل وإصابة 8 من عناصر الشرطة العراقية

وقال المصدر إن عناصر داعش هاجموا قوات الشرطة الاتحادية "فرقة 17"، فجر اليوم، في قرية المالحة بمنطقة مطيبيجة، موضحاً أن القوات الأمنية ردّت على الهجوم الذي شنّته عصابات داعش، لافتاً النظر إلى مقتل أربعة من عناصر الشرطة العراقية وإصابة أربعة آخرين دون معرفة خسائر التنظيم الإرهابي.