تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع

وقال السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن؛ مساء الجمعة، في بيانٍ على حساب السفارة بمنصة "إكس": إن "تصنيف ميليشيا الحوثي كـ(جماعة إرهابية) سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل (16 فبراير الجاري)".