"حماس" تنشر تفاصيل مثيرة عن إفشال تحرير الجيش الإسرائيلي أحد الأسرى

وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت: "إفشال كتائب القسام لمحاولة جيش الاحتلال الوصول إلى أحد الأسرى لديها، وإيقاع قوات الاحتلال بين قتيل وجريح، وردهم خائبين، يؤكد بسالة ويقظة مقاومتنا الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام، وإصرارها على المضي في طريق تمريغ أنف هذا العدو المجرم بالتراب، وإفشال كل خططه وأهدافه في قطاع غزة".